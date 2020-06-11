Пенсионерка погибла под колесами микроавтобуса в Логойском районе

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе микроавтобус с прицепом сбил 74-летнюю женщину, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 11 июня около 17.00 в деревне Околово Логойского района. "60-летний житель Гомельского района за рулем "Мерседес Бенц" с прицепом на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 74-летнюю местную жительницу. По предварительной информации, водитель отвлекся от управления", - рассказали в милиции.

Женщина погибла. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следователи, эксперты ГКСЭ, медики.-0-