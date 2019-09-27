Пенсионерка погибла в ДТП под Малоритой

27 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пенсионерка из Пружан погибла в ДТП под Малоритой, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 26 сентября около 18.10 на автодороге М12 Кобрин - граница Украины. На 9-м км трассы со стороны Малориты автомобиль "Фольксваген Поло" под управлением 59-летней жительницы Пружан съехал в кювет и столкнулся с деревом.

В результате происшествия водитель и две пассажирки - жительницы Пружан 1950-го и 1949 года рождения - получили травмы и были доставлены в травматологическое отделение Кобринской центральной районной больницы. Старшую из женщин врачи не смогли спасти - она скончалась.

Предварительно причиной ДТП названо управление транспортом в утомленном состоянии. "Женщины возвращались из поездки в Украину, куда выехали в 4 часа утра того же дня. Очевидно, водитель была утомлена дорогой и уснула за рулем. К тому же, как выяснилось, она была ограничена в праве управления по медицинским показаниям до 2022 года", - отметила официальный представитель УВД Наталья Сахарчук.

Госавтоинспекция проводит проверку.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома