Пенсионерка погибла в ДТП в Минске

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ​​Женщина-пешеход погибла в ДТП в Минске. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел сегодня. "Около 8.30 на улице Сурганова автомобиль "Субару" под управлением мужчины 1967 года рождения двигался в крайней левой полосе. В районе дома №3 авто совершило наезд на женщину 1947 года рождения, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. От удара пешехода отбросило на автомобиль "Ниссан", которым управляла женщина 1995 года рождения. Авто двигалось во встречном направлении", - рассказала Ольга Чемоданова.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следователи, эксперты. Предварительно оба водителя были трезвы.-0-