Пенсионерка попала под трамвай в Минске

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трамвай сбил пенсионерку в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, ДТП произошло сегодня около 18.05. "Водитель трамвая 1968 года рождения двигалась от остановки "Седых" в направлении ул. Калиновского по Логойскому тракту и наехала на женщину-пешехода 1938 года рождения", - уточняется в сообщении. По данным УГАИ, пенсионерка переходила трамвайные пути.

Пострадавшую доставили в учреждение здравоохранения.

Проводится проверка. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.-0-