Пенсионерка пострадала при тушении горевшей травы в Столинском районе

28 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе пенсионерка получила ожоги при тушении загоревшейся травы, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел 23 октября около 13.40 в деревне Песово. По предварительной информации, 76-летняя сельчанка увидела, что вдоль забора ее приусадебного участка горит трава. Женщина попыталась потушить огонь самостоятельно, получив ожоги рук и ног. Однако за медицинской помощью пенсионерка обратилась лишь спустя три дня. С термическими ожогами 5% тела пострадавшую госпитализировали в хирургическое отделение Столинской центральной районной больницы.

Причина пожара устанавливается. Столинский РОЧС проводит по этому факту проверку. Известно, что во время инцидента строения и имущество не были повреждены.-0-