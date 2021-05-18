Пенсионерка потерялась в лесу в Каменецком районе

18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе понадобилась помощь потерявшейся в лесу пенсионерке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Спасатели 17 мая примерно в 20.20 получили информацию о том, что потерялась пенсионерка. По словам ее внука, отдыхающая в санатории "Белая Вежа" женщина вышла на прогулку и заблудилась. При себе у нее был мобильный телефон. На выручку к ней отправились работники Каменецкого райотдела по чрезвычайным ситуациям, пожарного аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС, а также милиции и лесхоза.

"Женщина выходила на связь. По телефону участковый проинструктировал ее, сказал передвигаться по просеке. В 21.25 женщину нашел лесничий вблизи поселка Приозерский", - рассказали подробности в МЧС.

Медицинская помощь пенсионерке не потребовалась.-0-