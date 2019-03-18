Пенсионерка пропала из столичного аэропорта

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция разыскивает без вести пропавшую 64-летнюю Татьяну Воробьеву, сообщили БЕЛТА в Центральном РУВД Минска.

Женщина 14 марта прилетела в Национальный аэропорт Минск из Израиля. Туда она отправлялась для паломничества. В 23.33 прошла таможенный контроль. "Установлено, что до 17 марта она находилась в аэропорту. Сейчас о ее местонахождении ничего неизвестно", - проинформировали в РУВД.

Рост пенсионерки около 150 см, нормальное телосложение, глаза зелено-карие, волосы окрашены в темно-каштановый цвет - почти черные. Была одета в черную короткую куртку, черные джинсы, синие замшевые кеды, джемпер зеленый с большой пластиковой пуговицей возле воротника, может носить кепи. Возможно, дезориентирована. Особые приметы: на нижней челюсти почти нет зубов, в области виска пигментное пятно.

Все, кому что-либо известно о местонахождении женщины, могут сообщить в Центральное РУВД Минска по телефонам: 8(017)288-79-02, 8(044)715-16-05 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-