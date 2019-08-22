Пенсионерка упала в четырехметровый колодец в Миорском районе

22 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Миорском районе сотрудники МЧС спасли пенсионерку, упавшую в четырехметровый колодец, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Звонок с просьбой помочь достать престарелую женщину из колодца в деревне Галенчино поступил в службу спасения 21 августа в 20.14. Пенсионерка, попавшая в плен колодца, находилась по пояс в воде. С помощью штурмовой лестницы, спасательной веревки и пояса спасателя работники МЧС извлекли пострадавшую и передали бригаде скорой медицинской помощи. С общим переохлаждением организма она была госпитализирована в больницу.

Как оказалось, женщина хотела набрать воды, но, наклонившись, поскользнулась и упала в колодец.-0-