Пенсионерка-велосипедистка погибла в аварии в Светлогорском районе

19 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе легковушка сбила велосипедистку, от полученных в ДТП травм женщина погибла, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 18 июля около 10.00 на автодороге Бобруйск - Мозырь - граница Украины. Велосипедистка ехала по правому краю проезжей части, в какой-то момент не убедилась в безопасности движения и повернула налево. Двигавшийся попутно автомобиль "Тойота" сбил женщину. 67-летнюю велосипедистку с ранениями доставили в больницу, однако от полученных в ДТП травм пенсионерка скончалась.

По факту произошедшего проводится проверка.

В УГАИ констатировали, что наиболее частыми нарушениями велосипедистов, приводящими к авариям, являются движение по встречной полосе, проезд на запрещающий сигнал светофора, маневрирование перед движущимся транспортом, проезд по пешеходным переходам не спешившись и обычная невнимательность.-0-