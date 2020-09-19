19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионерку спасли при пожаре в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

18 сентября в 18.24 минским спасателям поступило сообщение о пожаре на ул.Гикало. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, по внешним признакам горение не наблюдалось.

"Во время проведения разведки звеном газодымозащитной службы выяснилось, что в трехкомнатной квартире на первом этаже произошло загорание постельных принадлежностей. Возле входной двери была обнаружена мать хозяина жилья, ее вывели на свежий воздух. После обследования бригадой медиков пенсионерку с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" доставили в больницу. Эвакуация жильцов дома не потребовалась", - рассказали в МЧС.

Пожар ликвидирован. В результате огнем повреждены кровать и постельные принадлежности. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Фото МЧС