Перед судом предстанет водитель, сбившая насмерть двух женщин под Боровлянами

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед судом Минского района предстанет 47-летняя водитель, сбившая насмерть двух пожилых женщин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Как отметили в прокуратуре, авария произошла из-за игнорирования требований средств организации дорожного движения и значительного превышения скорости, что не позволило водителю остановить машину до места наезда на пешеходов.

Трагедия произошла днем 8 октября 2020 года. Обвиняемая ехала на автомобиле Lexus RX по трассе М3 Витебск - Минск в направлении Минска со скоростью около 133 км/ч. Вблизи деревни Боровляны, где максимальная скорость ограничена 100 км/ч, она увидела двух пешеходов, которые решили перейти дорогу в запрещенном месте. Из-за допущенных нарушений ПДД водитель не смогла своевременно снизить скорость и остановиться, в результате наехала на двух женщин 75 и 78 лет. Обе они погибли.

Примененную ранее к обвиняемой меру пресечения в виде личного поручительства прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.

В прокуратуре добавили, что водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права управления транспортными средствами.-0-