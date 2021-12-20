Перед судом предстанут семеро минчан, разрисовавших протестной символикой тюки с соломой

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Дзержинского района направила в суд уголовное дело по обвинению семи минчан в злостном хулиганстве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Как установлено в ходе предварительного расследования, обвиняемые в возрасте от 28 до 51 года, из них четверо мужчин и три женщины, 1 сентября 2021 года приехали ночью на личном автомобиле на сельскохозяйственное поле вблизи деревни Клыповщина Дзержинского района, расположенное вдоль трассы М1 Е30 Брест - Минск - граница Российской Федерации. Выйдя из автомобиля, все направились к тюкам сенажа, где с целью повреждения чужого имущества из хулиганских побуждений нанесли красителем красного и черного цветов различные изображения на их упаковки. Обвиняемые повредили 82 упаковки тюков, из-за чего была нарушена технология хранения сенажа и он пришел в непригодное для использования состояние, отметили в прокуратуре.

В результате ОАО "Крутогорье-Петковичи" причинен ущерб на сумму более Br1,5 тыс., который в ходе следствия не был возмещен. На имущество обвиняемых наложен арест.

После изучения материалов дела в прокуратуре Дзержинского района пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств. Согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.339 УК.

Ранее избранную ко всем обвиняемым меру пресечения прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней - заключение под стражу.-0-