Перерезали кабель, метали нож в дверь: в Чечерске учащиеся лицея подозреваются в хулиганстве

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1 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Чечерске трое учащихся лицея подозреваются в хулиганстве, сообщили БЕЛТА в СК.
По данным следствия, в полдень 17 октября двое 17-летних парней и один 18-летний, проживающие в общежитии лицея, в комнате первокурсников беспричинно перерезали кабель, разбили посуду, прожгли покрывало сигаретами, сняли с петель дверь и метали в нее нож.
Следователь провел осмотр места происшествия, допрошены подозреваемые и свидетели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Чечерский районный отдел СК в отношении троих учащихся возбудил уголовное дело по ч.2 ст.339 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК.-0-