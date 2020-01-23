Перевозчик из Казахстана занижал стоимость транспортных средств, чтобы платить меньше налогов

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники раскрыли схему незаконного ввоза на территорию ЕАЭС транспортных средств, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Фирма-перевозчик, наладившая данную схему, зарегистрирована в Казахстане. Всего в разное время ею было перевезено 30 транспортных средств (18 седельных тягачей и 12 полуприцепов). При декларировании перевозчик предоставлял документы, в которых стоимость транспортных средств была занижена почти вдвое.

Фото ГТК

"Реальная стоимость каждого из них составляет от 3,5 до 37 тыс. евро, что подтвердили результаты проверок. Заявленная же на тягачи и полуприцепы стоимость - от 1,8 до 17 тыс. евро", - уточнили в ГТК. Как пояснили в ведомстве, перевозчик занижал стоимость транспортных средств, уклоняясь от уплаты таможенных пошлин и налогов в полном объеме. В результате экономический ущерб от его действий составил более Br274 тыс.

Таможней начаты административные процессы по признакам совершения правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.14.5 КоАП. Санкции статьи предусматривают наложение на перевозчика штрафа в размере до 30% от стоимости предметов административных правонарушений. Также по признакам совершения преступления проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства.-0-