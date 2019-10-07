Перевозчик "забыл" указать в документах 1,5 т грейпфрутов

7 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Перевозчик при пересечении белорусско-польской границы "забыл" указать в документах 1,5 т грейпфрутов. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Попытка незаконного ввоза товара на территорию Евразийского экономического союза выявлена в пункте пропуска "Берестовица".

"В транспортном средстве из Бельгии в адрес российского получателя следовали свежие фрукты и овощи весом 18 т. При проведении таможенного контроля транспортное средство было направлено на досмотр. В результате в грузовом отсеке были обнаружены 1,5 т грейпфрутов, сведения о которых в документах отсутствовали", - рассказали в Гродненской региональной таможне.

По факту недекларирования товара начат административный процесс. Для юридического лица предусматривается штраф до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара. Стоимость фруктов оценивается в более чем Br2 тыс.-0-