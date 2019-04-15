Перевозчика металла останавливали со стрельбой в Чечерском районе

15 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Чечерском районе для остановки перевозчика металла сотрудники "Молнии" использовали табельное оружие, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел сегодня ранним утром. Рейдовая группа межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ("Молния") ГАИ УВД облисполкома на дороге между деревнями Волосовичи и Полесье заметила грузовой автомобиль, который двигался без габаритных огней и ближнего света. Госавтоинспекторы решили остановить ЗИЛ для проверки. Оказалось, машина была с верхом загружена ломом черного металла.

Включив проблесковые маячки, сотрудники ГАИ потребовали от водителя остановиться. Однако тот только увеличил скорость. "Во время движения перевозчик металла предпринимал все меры для блокирования служебного автомобиля, виляя по неширокой дороге из стороны в сторону", - пояснили в группе информации. Неоднократные требования инспекторов ДПС об остановке игнорировались. Информация о том, что будет использовано оружие, эффекта также не дала, как и четыре предупредительных выстрела вверх. Сотрудники выстрелили по левому переднему колесу и в радиатор охлаждения. Только после этого ЗИЛ остановился.

За рулем грузовика находился 24-летний житель Чечерска. У него не было водительского удостоверения, каких-либо документов на автомобиль и на перевозимый груз. В настоящее время по данному факту проводится проверка.-0-