Перевозчика привлекли к ответственности за отказ пустить в автобус пассажирку с инвалидностью

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций привлекла к административной ответственности перевозчика, отказавшего пассажирке с инвалидностью в оказании услуг, сообщили корреспонденту БЕЛТА в инспекции.

"Путешествие россиянки по Минску во время II Европейских игр омрачил перевозчик, который отказался взять ее на борт автобуса на автовокзале "Центральный". При наличии проездного билета, приобретенного несостоявшейся пассажиркой заблаговременно, ей отказали в оказании услуги по перевозкам. По словам женщины, перевозчик не пустил ее в автобус по причине того, что она "инвалид на коляске". Транспортная инспекция встала на защиту прав потерпевшей", - рассказали в инспекции.

Перевозчик нарушил права пассажира, предусмотренные правилами автомобильных перевозок: бесплатно провозить инвалидную коляску для личного пользования. Водитель, кондуктор в соответствии со своими полномочиями также обязаны оказывать помощь пассажиру с инвалидностью с его согласия при посадке и высадке из транспортного средства, приобретении проездного документа.

За допущенные нарушения законодательства в области транспортной деятельности перевозчик привлечен к административной ответственности по ч.5 ст.18.14 КоАП. Помимо этого работники инспекции выявили у него ряд других нарушений: отсутствие визитной карточки водителя, информации об автомобильном перевозчике и месте нахождения книги замечаний и предложений. "Не исключается факт, что перевозчик оказывал услуги без наличия соответствующего разрешения на выполнение международных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении по определенному маршруту. Транспортная инспекция проводит проверку по этому вопросу", - отметили в инспекции.-0-