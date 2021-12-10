Перевозчиков контрафактного алкоголя задержали в Гомельской области

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области перевозчики контрафактного алкоголя пытались скрыться от преследования - их задержали, сообщили БЕЛТА в МВД.
В Добрушском районе были замечены две явно перегруженные "Ауди" и сопровождавший их ВАЗ, которые следовали со стороны России. На требование сотрудников РОВД остановиться водители лишь увеличили скорость. Милиционеры сообщили о подозрительной троице коллегам, и на перехват выехали сотрудники Госавтоинспекции, бойцы ОМОН УВД.
Одну "Ауди" удалось заблокировать на трассе Гомель - Кобрин в Речицком районе. В машине под управлением 24-летнего жителя Добруша милиционеры обнаружили 500 бутылок водки без белорусских акцизов.
Две другие машины разделились. ВАЗ повернул в сторону Речицы, а "Ауди" рванула дальше по трассе, развивая скорость до 200 км/ч. Чтобы не подвергать опасности других участников дорожного движения, учитывая темноту и мокрую дорогу, было решено прекратить преследование.
"Вместе с тем в течение часа водители и пассажиры скрывшихся автомобилей были установлены и задержаны в Речице. "Ауди" подельники успели спрятать в лесу около райцентра. В ней правоохранители обнаружили 450 таких же бутылок спиртного", - рассказали в МВД.
Изъятый контрафакт оценивается в Br7,5 тыс.
На задержанных составили административные протоколы за нарушение ПДД и неповиновение законному требованию должностного лица. Также им предстоит нести ответственность за нелегальное перемещение по территории Беларуси немаркированного алкоголя.
Автомобили отправлены на штрафстоянку. Правонарушители до рассмотрения административных дел в суде помещены в ИВС.-0-