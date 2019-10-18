Перевозившему через границу 20 кг наркотиков россиянину ужесточили наказание

18 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. По апелляционному протесту прокурора Каменецкого района перевозившему через границу 20 кг наркотиков россиянину назначено более строгое наказание, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

30-летний иностранец был задержан ночью 30 марта в пункте пропуска "Песчатка". При оформлении его автомобиля Land Rover на въезд в Беларусь пограничный наряд со служебной собакой выявил признаки перемещения запрещенных предметов через границу. При специальном досмотре стало ясно, что бензобак внедорожника используется не по назначению. В нем было обнаружено 29 пакетов и 52 цилиндрических сосуда с веществами растительного происхождения зеленого и коричневого цвета. Экспертиза установила, что россиянин вез 9,9 кг марихуаны и 9,5 кг гашиша.

Суд Каменецкого района приговорил обвиняемого к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Прокурор заявил апелляционный протест, посчитав приговор суда первой инстанции мягким и не соответствующим тяжести преступления и личности обвиняемого. По мнению прокурора, суд не учел то, что обвиняемый совершил тяжкое и особо тяжкое преступления, а также повышенную общественную опасность содеянного: перемещенное количество наркотических средств значительно превосходило крупный размер.

Россиянин ранее не единожды привлекался к административной ответственности, длительное время нигде не работал, во время следствия давал противоречивые показания относительно своей виновности. Согласно его же показаниям в суде, он неоднократно - в октябре 2018 года и феврале 2019-го - перемещал наркотики через таможенную границу ЕАЭС, что согласуется со сведениями о пересечении им госграницы в районе пункта пропуска "Песчатка", объяснениями и показаниями в ходе предварительного расследования.

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда по совокупности преступлений назначила обвиняемому окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор вступил в законную силу.-0-