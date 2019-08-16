Перевозивший через границу 20 кг наркотиков россиянин приговорен к 12 годам колонии

16 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменце огласили приговор в отношении гражданина России, пытавшегося перевезти через границу крупную партию наркотиков, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель прокурора Каменецкого района Денис Хорошун.

Россиянин 1989 года рождения был задержан ночью 30 марта в пункте пропуска "Песчатка". При оформлении его автомобиля Land Rover на въезд в Беларусь пограничный наряд с применением служебной собаки выявил признаки перемещения запрещенных предметов через границу. В ходе специального досмотра стало ясно, что бензобак внедорожника используется не по назначению. В нем было обнаружено 29 пакетов и 52 цилиндрических сосуда с веществами растительного происхождения зеленого и коричневого цвета. Экспертиза установила, что россиянин вез 10 кг марихуаны и 11 кг гашиша

Суд Каменецкого района признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.328 -1 и ч.3 ст.328 (незаконный оборот с целью сбыта и перемещение наркотиков через границу в крупном размере, группой лиц, по предварительному сговору) Уголовного кодекса. Суд приговорил обвиняемого к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-