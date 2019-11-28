28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перевозку более 2,5 тыс. л спиртосодержащей продукции пресекли в Добрушском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 27 ноября сотрудники взвода по охране территории радиоактивного загрязнения Добрушского РОВД на автодороге М10 (недалеко от поселка Рассвет) остановили автомобиль "Фиат Дукато". За рулем был 34-летний неработающий житель Бобруйска.

В автомобиле без сопроводительных документов и акцизных марок перевозились сверх нормы 494 полимерные канистры со спиртосодержащей жидкостью. Емкость каждого сосуда - 5 л. Также обнаружено 317 бутылок водки "Нектар" российского производства общим объемом 158,5 л. Водителя и автомобиль доставили в Добрушский РОВД для разбирательства.

По факту перемещения физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, более 5 л (5 кг) спиртосодержащей продукции начат административный процесс по ч.3 ст.12.27 КоАП.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома