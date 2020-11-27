Персонал и пациентов роддома в Барановичах эвакуировали из-за задымления

27 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах сегодня эвакуировали персонал и пациентов гинекологического отделения родильного дома, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Примерно в 8.20 в Барановичский ГРОЧС поступила информация о задымлении на четвертом этаже гинекологического отделения. Прибывшие спасатели выяснили, что открытого горения нет. Работники МЧС и администрация роддома эвакуировали из здания 18 посетителей и 12 работников.

Никто не пострадал. Происшествие не повлияло на работу роддома.

Сейчас устанавливается причина случившегося.-0-