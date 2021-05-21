Персональные данные депутата разместили в Telegram-чате - возбуждено уголовное дело

21 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области возбудила уголовное дело по факту незаконного распространения информации о частной жизни депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.

По материалам дела, неизвестный в одном из публичных чатов мессенджера Telegram без согласия потерпевшей распространил сведения о ее частной жизни. В них были указаны персональные данные депутата.

Противоправные действия в данной части квалифицированы по ч.1 ст.179 УК Беларуси.

Уголовное дело для организации предварительного расследования прокурор направил в УСК по Гомельской области.-0-