Персональные данные депутата, судьи, зампреда разместили в Telegram - возбуждены уголовные дела

31 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуроры Речицкого, Жлобинского и Мозырского районов возбудили уголовные дела по фактам незаконного распространения информации о частной жизни депутата, судьи и заместителя председателя райисполкома, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гомельской области.

По материалам дел, неизвестные в мае 2021 года в различных Telegram-чатах распространили сведения о частной жизни потерпевших. Указали персональные данные, адреса проживания, сведения об имуществе и близких родственниках.

Действия квалифицированы по ч.1 ст.179 УК. Уголовные дела для предварительного расследования направлены в подразделения СК.-0-