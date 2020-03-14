Перцовый баллончик в могилевской школе распылил шестиклассник

14 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Перцовый баллончик в одной из школ Могилева распылил шестиклассник, ученик этой же школы. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.

"После проверки установили, что содержимое перцового баллончика распылил 11-летний ученик этой школы. Причиной стала детская шалость", - отметил он.

Мальчик принес на занятия баллончик отца, который в это время находился в командировке.

Как сообщалось ранее, после инцидента с отравлением химическим веществом легкой степени госпитализировали двух девочек 2008 и 2009 годов рождения - учащихся 6-го класса средней школы №33 Могилева. Им оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас они дома.

"Учитывая возраст ребенка, состав административного правонарушения в данном случае отсутствует. После окончания проверки материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних", - рассказал Дмитрий Игнатович.-0-