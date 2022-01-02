Первая серьезная авария в новом году. 25-летний водитель в больнице

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое серьезное ДТП в наступившем году произошло 1 января в Щучинском районе на автодороге Минск - Гродно вблизи деревни Бали. 25-летнего водителя из салона извлекали спасатели, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Автомобиль Тойота Авенсис 2000 года выпуска врезался в металлический отбойник, 25-летний водитель оказался заблокирован в салоне.
К прибытию спасателей пожарной аварийно-спасательной части №1 Щучина пострадавший был в сознании и пояснил, что зажаты ноги. Спасатели демонтировали заднее сидение автомобиля, чтобы добраться до механизма водительского кресла и отодвинуть его. Затем отогнули водительскую дверь, аккуратно переложили водителя на носилки и отнесли в карету скорой медицинской помощи для госпитализации. Молодой человек получил серьезную травму головы и тяжелый ушиб грудной клетки. Медики оперативно доставили его в местное хирургическое отделение.
Что стало причиной столь серьезного дорожного инцидента, как и обстоятельства происшествия, в настоящее время выясняется.-0-