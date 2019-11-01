Первое судебное заседание по делу бывшего главного архитектора столицы проходит в Минске

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суде Заводского района Минска проходит первое судебное заседание по уголовному делу о взяточничестве в отношении бывшего председателя комитета и градостроительства Мингорисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Сам обвиняемый в одной из столичных больниц. В суд поступила справка из этого медучреждения, в которой указано, что он проходит стационарное лечение, которое может длиться до полугода, а при осложнениях - даже более этого срока. В связи с этим мужчина не может участвовать в судебном заседании.

Однако под стражей в зале суда находится индивидуальный предприниматель, которая, по версии обвинения, передала экс-чиновнику крупную взятку.

Бывший главный архитектор обвиняется в том, что принял для себя материальные ценности в крупном размере за благоприятное решение вопросов в интересах индивидуального предпринимателя. Она в свою очередь, как утверждает обвинение, следуя предварительной договоренности, передала материальные ценности на общую сумму не менее Br8530.-0-