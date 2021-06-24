Первое уголовное дело за уклонение от уплаты страховых взносов возбуждено в Беларуси

24 июня, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. В Беларуси возбуждено первое уголовное дело за уклонение от уплаты страховых взносов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области Александр Шаройкин.

"Среди фигурантов - должностные лица бобруйского коммерческого предприятия, занимающегося созданием рекламы, - отметил собеседник. - В отношении них ранее уже было возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса за уклонение от уплаты налогов по фактам неуплаты в бюджет подоходного налога при выплате серой зарплаты более чем 100 сотрудникам указанного закрытого акционерного общества".

Работники УДФР КГК по Могилевской области и областного КГК провели дополнительную проверку в отношении коммерческого предприятия. Установлено, что должностные лица в 2016-2021 годах выплатили работникам более Br1,1 млн зарплаты в конвертах без оформления с ними трудовых отношений. При этом не были исчислены и уплачены обязательные страховые взносы в фонд социальной защиты населения в сумме почти Br375 тыс. Таким образом, государству причинен ущерб в особо крупном размере.

Управление Следственного комитета по Могилевской области в отношении должностных лиц возбудило уголовное дело по ч.2 ст.243-3 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты страховых взносов). К слову, уголовная ответственность за данный вид правонарушения введена с 19 июня 2021 года после вступления в силу изменений в Уголовный кодекс Беларуси.-0-