8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первого заместителя директора Спецкомбината КБО задержали за взятки, начальника отдела материально-технического снабжения этого же предприятия подозревают в мошенничестве. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси.

По данным правоохранителей, первый заместитель директора - главный инженер КУП "Спецкомбинат КБО" в Минске и начальник отдела материально-технического снабжения этого же предприятия связаны с незаконным предоставлением мест для захоронений на кладбище "Северное".

"Злоумышленники пользовались тем, что количество свободных участков для погребения ограничено. Поэтому решить вопрос положительно предлагали за определенную плату. Деньги передавались через посредников. Средняя цена за могилу составляла около $1 тыс. Мы установили порядка 170 мест захоронения, правомерность выделения которых предстоит выяснить в ходе оперативной и следственной работы", - рассказали в ГУБОПиК МВД.

Главный инженер брал взятки и со своих подчиненных, которых уличал в нарушении трудовой дисциплины. За "подарки", в том числе за спиртное, руководитель отмазывал работников спецкомбината за опоздания, нетрезвый вид или недобросовестное исполнение обязанностей.

Сейчас злоумышленник находится в СИЗО. В его отношении возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст.430 УК (получение взятки).

Начальник отдела материально-технического снабжения брал незаконные вознаграждения якобы для их последующей передачи должностным лицам, которые могли выделить место для захоронения. Деньги мужчина оставлял себе. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст.209 УК (мошенничество).

Правоохранители продолжают устанавливать иные факты противоправной деятельности в КУП "Спецкомбинат КБО".-0-