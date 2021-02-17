17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первокурсника минского лицея оштрафовали за мошенничество с телефонами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Молодой человек разместил на одной из интернет-площадок объявление о продаже мобильника iPhone SE, которого у него на самом деле не было. За телефон просил Br180. Вскоре нашелся покупатель, который перечислил деньги и оплатил комиссию за почтовые услуги, однако вместо интересовавшего его устройства получил нерабочий LG, после чего обратился в органы внутренних дел.

Первоначально в отношении первокурсника возбудили уголовное дело, но позже решили привлечь его к административной ответственности. К слову, ранее парень к уголовной и административной ответственности не привлекался, а вину по этому делу признал полностью и возместил причиненный ущерб. В результате несовершеннолетнему назначен штраф 20 БВ (1 БВ - Br29).

Одновременно прокурор направил соответствующую информацию в комиссию по делам несовершеннолетних администрации Октябрьского района Минска и инспекцию по делам несовершеннолетних территориального УВД для организации индивидуальной профилактической работы с молодым человеком.-0-