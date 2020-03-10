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10 марта 2020, 12:52

Первые фигуранты "дела банкиров" полностью признали свою вину

В зале суда
В зале суда

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд над фигурантами дела о коррупции при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования начался сегодня в Минске, озвучено первое обвинение - в отношении исполнительного директора ОАО "Банк БелВЭБ" Юрия Пономарева, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Первым в суде был озвучен эпизод преступной связи представителя ООО "Мобильный сервис" Александра Бровки и Юрия Пономарева - на момент получения взяток он был директором департамента информационных технологий ОАО "БПС-Сбербанк".

Весной 2014 года Пономарев был с семьей в Великобритании. В лондонской гостинице он "приобрел выгоду имущественного характера" на 1 тыс. фунтов стерлингов от Бровки. Предназначалась услуга для того, чтобы Пономарев действовал в интересах ООО "Мобильный сервис".

Согласно обвинению, Бровка в 2015 году передал Пономареву $8 тыс., а в 2016-м - $5 тыс. Деньги предназначались для содействия фирме в заключении договоров о закупке у нее оборудования для "БПС-Сбербанка", за предоставление данных о тендере.

Юрий Пономарев обвиняется по ст. 430 УК (получение взятки). Он признал себя виновным полностью. Александр Бровка свою вину по ч.1 и ч.2 ст.431 УК (дача взятки) также полностью признал и раскаялся в содеянном.

Гособвинитель начал зачитывать обвинение в отношении председателя правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" Феликса Касперовича. Ранее говорилось, что тот обвиняется совместно с замначальника главного управления информационных технологий Нацбанка Андреем Подгорным в получении взяток в общей сумме не менее $868 тыс.

Как сообщалось, сегодня в выездном заседании в суде Московского района Минска Верховный суд начал основное разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур.

До назначения судебного разбирательство Пономарев и Бровко подали ходатайства о выделении уголовного дела в отношении них в отдельное производство. Бровко в ходатайстве указал, что этот факт с другими фигурантами не связан. По мнению Пономарева, рассмотрение его дела вместе с другими фигурантами "формирует неверное общественное мнение о соучастии с ними". Защитники Пономарева и Бровки поддержали ходатайство, гособвинитель же заявил, что не имеется оснований для выделения дела в отдельное производство. Суд в итоге оставил эти ходатайства без удовлетворения.

Андрей Втюрин после огласил свое ходатайство. Он заявил, что во время судебного разбирательства будет озвучиваться информация, которая относится к государственным секретам. Поэтому он ходатайствует о допросе себя, Сиводедова и иных, в том числе бывшего ранее начальником ДИН МВД Сергея Дорошко и бывшего в 2014-2018 году министром связи и информатизации Сергея Попкова, в закрытом режиме.

По мнению гособвинителя, в ходатайстве не приведено достаточных оснований. Суд ходатайство Втюрина суд оставил без удовлетворения, "поскольку законных оснований о проведении закрытого судебного заседания не имеется". Однако отмечено, что суд в любой момент может вернуться к этому вопросу.

По данным КГБ, который расследовал это крупное коррупционное дело, деньги передавались за заключение договоров. Всего только у взяткополучателей изъято свыше $1,65 млн, 62 тыс. евро и более 1 кг золота. Большая часть денег была получена работниками банковской сферы.-0-

Касперович начал получать взятки еще в 2007 году - гособвинительКасперович начал получать взятки еще в 2007 году - гособвинитель
Согласно озвученному обвинению Феликс Касперович начал получать взятки еще в 2007 году.

Суд по "делу банкиров" с 16 обвиняемыми начался в МинскеСуд по "делу банкиров" с 16 обвиняемыми начался в Минске
В выездном заседании в суде Московского района Минска Верховный суд начал основное разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

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