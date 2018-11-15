Первый снег привел к росту ДТП в Гомельской области

15 ноября, Гомель/Корр. БЕЛТА/. Изменения погодных условий привели к росту ДТП на дорогах Гомельской области за прошедшие сутки, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.

Более 90 ДТП, в которых пять человек погибли и два получили различные травмы, зарегистрировано в регионе 14 ноября. Для сравнения: днем ранее на территории области фиксировалось 18 аварий, в которых получили механические повреждения транспортные средства.

Подобный рост аварий специалисты связывают прежде всего с ухудшением погодных условий. Некоторые водители и пешеходы не сумели адаптироваться к снегопаду, скользкой дороге и плохой видимости. Так, 14 ноября в аварии в Калинковичском районе погибли пять человек, еще один с различными травмами госпитализирован. Водитель микроавтобуса "Фольксваген" ехал по трассе М10 граница РФ - Гомель - Кобрин в направлении Гомеля. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с МАЗом с прицепом. Известно, что на колесах микроавтобуса была летняя резина.

Еще одно ДТП произошло в Житковичском районе примерно в 07.20. 25-летний водитель "Рено" ехал по автодороге Житковичи - Давид Городок - граница Украины в направлении Турова. В пути столкнулся с автомобилем "Урал" под управлением 28-летнего мужчины, ехавшего в попутном направлении. В результате происшествия водитель "Рено" был доставлен в больницу.

За прошедшие сутки сотрудники областной Госавтоинспекции выявили 644 нарушения ПДД со стороны водителей и пешеходов.

В ГАИ напоминают, что в условиях непогоды необходимо проявлять предельную осторожность и осмотрительность во время движения, неукоснительно соблюдать ПДД, а также позаботиться о своевременной замене летней резины на зимнюю.-0-