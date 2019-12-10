Пешеход погиб под колесами фуры в Столбцовском районе

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фура насмерть сбила пешехода в Столбцовском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Сегодня около 7.00 на автодороге М1 произошла авария. "37-летний водитель на грузовике DAF с полуприцепом сбил 33-летнего жителя Дзержинска. По предварительной информации, мужчина шел по краю проезжей части. Пешеход погиб на месте ДТП. Водитель трезв", - рассказал Сергей Чеботарев.

По факту ДТП проводится проверка.-0-