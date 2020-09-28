Пешеход погиб под колесами легковушки в Копыльском районе

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копыльском районе водитель легкового автомобиля наехал на пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 25 сентября около 23.20 на ул.Ленина в деревне Песочное. 25-летний водитель "Вольво S80" наехал на идущего в попутном направлении по проезжей части 32-летнего жителя Копыльского района.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.-0-