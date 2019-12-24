Пешеход погиб под колесами легковушки в Минске

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария со смертельным исходом произошла в Минске, возбуждено уголовное дело. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 23 декабря около 23.40. По улице Сухаревской за рулем Lada Lagrus ехал 35-летний водитель. Он сбил мужчину, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода.

"В результате ДТП 42-летнему мужчине причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия. Следователь с участием специалиста ГКСЭ и сотрудников ГАИ осмотрел место происшествия, назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы", - проинформировали в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, следователи просят обратиться в УСК по Минску: г.Минск, ул. Первомайская, 7 или по телефонам (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.-0-