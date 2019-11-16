Пешеход погиб под колесами легковушки в Смолевичском районе

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пешеход погиб под колесами легковушки, Смолевичским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Авария произошла вечером 15 ноября на автодороге Слобода - Новосады. Водитель Audi A6, 34-летний житель Борисова, ехал в сторону Жодино. "Около 19.15 вблизи деревни Высокие Ляды он сбил переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода мужчину. От полученных телесных повреждений 35-летний житель Смолевичского района скончался на месте", - рассказала Татьяна Белоног.
Правоохранителями осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина. По изъятым объектам назначены экспертизы для установления обстоятельств происшествия.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Граждан, которые располагают информацией о вышеуказанном происшествии, следователи просят обратиться в Смолевичский РОСК или по телефону: (01776) 2-94-18, (801776) 2-96-25.-0-