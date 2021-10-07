Пешеход погиб под колесами легковушки в Ветковском районе

7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Ветковском районе пешеход попал под колеса легкового автомобиля - мужчина погиб, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Смертельное ДТП случилось 6 октября в 21.25 на дороге Н4672 Хальч - Шерстин - Присно - Большевик. 24-летний водитель БМВ совершил наезд на 61-летнего пешехода, который был обозначен световозвращающими элементами, пересекал проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого перехода. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

В УГАИ напомнили всем участникам дорожного движения: внимание, осторожность и бдительность в пути превыше всего.-0-