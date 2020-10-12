Пешеход погиб под колесами легковушки вблизи Белыничей

12 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Вблизи Белыничей пешеход попал под колеса машины - молодой человек скончался на месте. Об этом в своем Telegram-канале информирует пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Авария произошла 10 октября, около 19.00. 33-летний житель Белыничского района двигался на автомобиле Volkswagen Passat. Вблизи Белыничей он наехал на шедшего по проезжей части в попутном направлении 25-летнего местного жителя. В результате ДТП пешеход скончался на месте", - говорится в сообщении.

Утром этого же дня 63-летний житель Бобруйского района на ВАЗ-2106 выезжал со второстепенной дороги и, по предварительной информации, не уступил дорогу, столкнулся с Renault Master, который двигался по главной дороге. В результате аварии пенсионер с травмами госпитализирован.

"10 октября, около 9.00, 26-летний житель Костюковичского района двигался на Opel Vectra вблизи деревни Савиничи. По предварительной информации, молодой человек не выбрал безопасную скорость, съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии пострадала 22-летняя девушка-пассажир. Она госпитализирована", - отметила пресс-секретарь МВД.

Еще одна авария произошла на трассе Минск - Гомель. В неустановленное время неизвестный, проезжая 160-й км вблизи деревни Бабино-1, наехал на лежавшего на дороге 49-летнего жителя Бобруйского района. Пострадавший скончался от смертельной травмы.

По фактам ДТП проводятся проверки.-0-