Пешеход погиб под колесами микроавтобуса в Мозыре

2 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре грузовой микроавтобус сбил пешехода. Мужчина погиб, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

Авария произошла 31 декабря примерно в 18.30. 42-летний водитель на "Мерседес-Спринтер", двигаясь по улице Иваненко в Мозыре, сбил 51-летнего пешехода. Как пояснили в УГАИ, мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Световозвращающими элементами обозначен не был.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.

В Гомельской области с 29 декабря 2018 года по 1 января 2019 года зарегистрировано 100 ДТП, в которых 1 человек погиб и 5 получили телесные повреждения.-0-