11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пешеход погиб в ДТП на проспекте Независимости в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 4.15 39-летний водитель такси ехал на автомобиле "Фольксваген" по проспекту Независимости со стороны ул.Толбухина в направлении ул.Волгоградской. Он сбил 37-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода.

Как сообщили в Следственном комитете, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Следователи во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ осмотрели место происшествия, назначены экспертизы.

Граждан, которые располагают сведениями о происшествии, просят обратиться в УСК по Минску по телефонам (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в том, что все автомобили успели остановиться, и при переходе следить за дорожной обстановкой.-0-