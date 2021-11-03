Пешеход погиб в ДТП в Шумилинском районе

3 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Водитель иномарки сбил мужчину в Шумилинском районе, пешеход погиб на месте. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УГАИ Витебского облисполкома.

Вечером 2 ноября вблизи деревни Язвино 54-летний водитель Nissan Micra совершил наезд на 35-летнего мужчину, двигавшегося по обочине в попутном направлении.

От полученных ранений пешеход скончался на месте ДТП.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости обозначать себя световозвращающими элементами в темное время суток. Они позволят быть заметным при ближнем свете фар на расстоянии 130-140 м, а при движении с дальним светом расстояние увеличится до 400 м.-0-