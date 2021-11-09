Пешеход погибла под колесами автомобиля в Мозыре

9 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре под колесами автомобиля погибла 52-летняя пешеход, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Смертельное ДТП случилось 8 ноября около 18.05 на ул. Рыжкова райцентра. 20-летний водитель "Вольво" совершил наезд на женщину-пешехода. Она пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте, в зоне видимости регулируемого перехода, уточнили в УГАИ.

От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

В Госавтоинспекции отметили, что за минувшие сутки на дорогах области произошли 4 аварии, в которых один человек погиб, еще 3 получили ранения.

Так, около 18.50 в деревне Озераны Житковичского района 36-летний водитель грузовика с полуприцепом наехал на 60-летнего пешехода. Он шел по полосе движения в попутном направлении транспорта, не имел при себе фликеров и, по предварительной информации, был в состоянии алкогольного опьянения. С травмами пешехода госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Госавтоинспекторы напоминают пешеходам, что они в меньшей степени защищены от ударов и травм, поэтому от того, насколько ответственно и добросовестно подходите к соблюдению Правил дорожного движения, зависит ваша жизнь. Сейчас, когда на улице рано темнеет, пешеходам обязательно нужно обозначать себя световозвращающими элементами. Так у водителя будет возможность вовремя заметить человека и принять меры.-0-