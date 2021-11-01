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01 ноября 2021, 17:22

Пешеход попал под грузовик в Минске

УГАИ ГУВД Мингорисполкома
УГАИ ГУВД Мингорисполкома

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пешеход попал под грузовик. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня днем 46-летний водитель грузового автомобиля "Ивеко", двигаясь по местному проезду на дворовой территории по улице Асаналива, совершил наезд на 23-летнего пешехода, переходившего проезжую часть. Пешеход доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска, следственно-оперативная группа УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Госавтоинспекция напоминает, что в жилой и пешеходной зонах, на прилегающей территории движение пешеходов разрешается по тротуару, обочине и по проезжей части дороги. Пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами, но не должны необоснованно препятствовать их движению. Каждый участник дорожного движения обязан действовать добросовестно, корректно, быть внимательным и взаимовежливым.-0-

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