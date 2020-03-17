Пешеход попал под колеса грузовика в Славгородском районе

Фото ГАИ УВД Могилевского облисполкома
17 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Пешеход попал под колеса грузовика МАЗ в Славгородском районе, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
ДТП произошло вечером 16 марта по улице Московской в деревне Ректа. 55-летний житель города Климовичи, управляя МАЗом с полуприцепом, наехал на 50-летнего местного жителя. Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте и не был обозначен световозвращающими элементами. Пешеход от травм скончался на месте.
Правоохранители проводят проверку.-0-