Пешеход попал под машину в Минске

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль сбил мужчину. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, водитель автомобиля "Форд", двигаясь по местному проезду ул.Илимской со стороны дома №1 в направлении МКАД, сбил мужчину 1964 года рождения. Пешеход пересекал дорогу в неустановленном месте. Мужчина с травмами был доставлен в учреждение здравоохранения.

Сотрудники ОГАИ Заводского РУВД Минска проводят проверку.

ГАИ просит пешеходов пересекать проезжую часть только в установленных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора.-0-