Петарда взорвалась в руке у 10-летнего мальчика в Каменце

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11 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования школьника при взрыве петарды в Каменце, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал СК.
Несчастный случай произошел днем 10 января. В центральную районную больницу доставили 10-летнего мальчика с тяжелой травмой руки. Установлено, что в этот день школьник был дома. Он взял петарду и в кухне зажег ее спичкой. Ребенок не успел отбросить петарду в сторону, и она взорвалась у него в руке.
Следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-