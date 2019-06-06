Певец погиб в санатории под Рогачевом во время репетиции

6 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Рогачевский РОСК проводит проверку по факту смерти певца Leo Nardo в санатории, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Днем 5 июня белорусский исполнитель, который выступал под творческим псевдонимом Leo Nardo, репетировал в обеденном зале одного из корпусов санатория в Рогачевском районе. Вдруг мужчине стало плохо, он упал на пол.

Медработники санатория проводили реанимационные мероприятия, также к ним присоединились прибывшие сотрудники скорой медпомощи. Однако спасти певца не удалось.

Причина смерти устанавливается, назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-