Пил на ходу: в Кировском районе задержан водитель мотоблока

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кировском районе задержан водитель, который употреблял спиртное, управляя при этом мотоблоком. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"3 октября в 15.35 в деревне Любоничи сотрудники ГАИ заметили водителя мотоблока, который употреблял алкоголь во время движения по дороге. Правонарушителем оказался 57-летний местный житель. Медицинское освидетельствование показало 1,31 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе", - рассказали в УВД.

В ведомстве отметили, что пьянство за рулем слишком часто оборачивается для виновника и его жертв самыми тяжелыми последствиями. -0-