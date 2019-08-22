22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилорама горела под Могилевом, пожар ликвидировали спасатели. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре деревянного навеса пилорамы в деревне Фойно Могилевского района поступило спасателям сегодня в 3.00. "Огнем повреждены 70 кв.м кровли навеса и деревообрабатывающий станок. Пострадавших нет", - уточнили в управлении.

Причина пожара устанавливается. Арендатор пилорамы - ОАО "Макаренцы Лес".-0-