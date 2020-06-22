Пилорама сгорела под Логойском

Фото Минского областного управления МЧС
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали пожар на пилораме в деревне Слобода Логойского района, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.
Сообщение о горящей пилораме поступило спасателям 21 июня в 1.12. Когда прибыли подразделения МЧС, здание пилорамы горело открытым пламенем. На расстоянии около 10 м от пилорамы находится склад готовой продукции, его огонь не задел.
Спасатели ликвидировали пожар. Погибших и пострадавших нет.
"По оперативным данным, огнем уничтожено здание пилорамы и находившийся внутри деревообрабатывающий станок. Причина пожара устанавливается", - рассказали в управлении.-0-